Violenza su minori, il Gruppo Genitori Sammarinesi: “Silenzio inaccettabile, giovedì tutti in piazza”.

Il Gruppo Genitori Sammarinesi torna a denunciare “l’indifferenza delle istituzioni civili, religiose e sportive” sul caso di Raul Steven James, il sammarinese arrestato per violenza sessuale aggravata e continuata su minori, "rimasto - scrivono - indisturbato a stretto contatto con i bambini", anche dopo una sentenza definitiva di condanna". Il Direttivo definisce “fumose e insoddisfacenti” le risposte arrivate in questi giorni: “È inverosimile che non sia mai giunta agli organi competenti la notizia di un reato così grave e di un processo svoltosi per ben quattro anni”.

I genitori chiedono di fare chiarezza su eventuali “connivenze ed omertà” e tornano a sollecitare l’istituzione di un registro dei reati a sfondo sessuale, respinto dal Consiglio Grande e Generale nel 2022: “Una misura che avrebbe imposto di intervenire subito per tenere lontano il soggetto violento dai bambini”.

Ringraziati sindacati e associazioni studentesche per il sostegno, i Genitori Sammarinesi annunciano la manifestazione di giovedì 4 settembre in Piazza della Libertà, dalle 17 al tramonto: “Solo così riusciremo a far sentire tutta la nostra indignazione. Non stiamo più in silenzio”.

