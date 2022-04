Violenze di genere e minacce ai giornalisti al centro del corso della Consulta per l'Informazione

Le parole possono diventare vere e proprie armi, per questo è fondamentale usarle in maniera corretta soprattutto quando si deve parlare di violenze di genere. Su questo argomento e su un'altra “intollerabile emergenza”, quella delle minacce ai giornalisti, si è focalizzato il corso di formazione della Consulta Sammarinese per l'Informazione. Tra i relatori il sostituto procuratore di Rimini Davide Ercolani che ha analizzato l'utilizzo dell'informazione intesa come comunicazione all'interno del processo penale.

Gloria Valentini, Autority Pari Opportunità, ha illustrato le funzioni dell'organo e di come l'informazione deve tutelare le vittime di violenza. Elide Giordani, segretario del Consiglio Regionale dell'ordine dei giornalisti, ha parlato del crescente numero di giornalisti e giornaliste minacciate. Affrontata poi anche la stretta attualità, dalla pandemia alla guerra, con la giornalista Carmen Lasorella che ha evidenziando il ruolo e i doveri dei professionisti dell'informazione.

Nel servizio le interviste a Davide Ercolani (Pubblico Ministero Rimini) e Carmen Lasorella (Giornalista)