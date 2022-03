Violenze di genere e molestie sessuali, Uds: “Profondamente disgustate”

“Allibite e incredule, oltre che profondamente disgustate”, così l'Unione Donne Sammarinesi commenta le ultime notizie che, coinvolgendo politici, hanno scosso Palazzo Pubblico e il Paese intero. L'Informazione riporta la notizia di una presunta molestia sessuale da parte di un Capo di Stato nei confronti di una segretaria di Palazzo Pubblico. Pochi “giorni prima un Consigliere veniva indagato per violenza di genere sulla fidanzata”. “Noi di Uds – prosegue il comunicato - non siamo mai state per la gogna pubblica e non lo siamo neanche in questo caso. Ma data la gravità delle accuse riportate dalla stampa e dalla figura istituzionale coinvolta, che rappresenta il grado più alto di rappresentatività del Paese, Uds non può tacere”. Le violenze di genere non sono goliardate, dicono, ma abusi di potere che “devono essere punite con la massima severità, una volta accertate”. All'associazione - che non vuole sostituirsi alla magistratura - preme “far riflettere su quanto ancora ci sia da fare per educare alla parità di genere e alla ferma condanna di ogni violenza di genere” che - conclude Uds - siamo stanche di subire.