Violenze sul lavoro, USL lancia il questionario e aggiorna il DVR

Nel video, le interviste a Mattia Bastianelli Gambini, Funzionario Federazione Industria e Artigianato USL; a Samantha Santagada, Funzionario Federazione Servizi e Commercio USL e a Francesca Busignani, Segretario Generale USL

Discendono entrambe dall'Osservatorio sulle violenze, molestie e discriminazioni nel mondo del lavoro, istituito lo scorso marzo. Dal 1 maggio per tutto il mese, l'Unione Sammarinese Lavoratori lancia un questionario per testare la profondità del fenomeno. Sarà anonimo e disponibile su più canali, dal sito del sindacato, via mail, sui social “Si dividerà in tre sezioni - dice Mattia Bastianelli Gambini, Funzionario Federazione Industria e Artigianato USL – per capire, far emergere dei collegamenti, dei pattern tra certe categorie, certi settori lavorativi a San Marino e la presenza di questi fenomeni se ci sono questi collegamenti, queste relazioni. Al termine analizzeremo i dati, creeremo un report per far vedere una prima immagine di questo fenomeno e capire come contrastarlo”.

Poi, l'aggiornamento del Documento di Valutazioni Rischi aziendale, inserendovi la dimensione della violenza e delle molestie, così come raccomandato dalla convenzione ILO, partendo dal sindacato stesso: “Questo aggiornamento – spiega Samantha Santagada, Funzionario Federazione Servizi e Commercio USL - prevede un'analisi della struttura aziendale, un'analisi dei rischi a cui possono essere esposti i dipendenti di USL e soprattutto che cosa si intende fare a livello aziendale per prevenire e contrastare i rischi di violenza e molestie su luoghi di lavoro. Ovviamente è chiaro che anche luoghi di lavoro, dove il clima aziendale è un buon clima aziendale, bisogna comunque dare il buon esempio”.

Occasione per presentare le due azioni è proprio la festa dei lavoratori del 1 maggio: “E' vero – dice il Segretario Generale USL, Francesca Busignani - che il primo maggio è una festa, ma sarà una festa reale e tangibile fino in fondo solo quando sia a livello normativo, sia a livello retributivo, sia a livello di tutela sulle violenze, tutti i lavoratori saranno messi nelle condizioni di avere pari dignità ed essere rispettati tutti nello stesso modo”.

Marco Santolini, Segretario Federazione Servizi e Commercio, richiama la cornice più ampia del piano nazionale pluriennale per l'eliminazione della violenza sui luoghi di lavoro, siglato nel 2024 da tutti i soggetti coinvolti, quale step fondamentale, ricordandone, tra gli obiettivi, proprio la formazione di datori e lavoratori sul fenomeno. Verso il primo maggio, non dimentica la giornata del 28 aprile, dedicata alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: partendo dai numeri ancora troppo alti, sollecita innovazione e normative più rigorose.

