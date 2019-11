Violins at the Discoteque: 80 artisti in un evento unico

Le interviste ai protagonisti della serata

La musica sarà l'assoluta protagonista, domenica 5 gennaio al Teatro Nuovo di Dogana, in uno spettacolo coinvolgente fatto di suoni unici, coreografie ed effetti di luce. È “Violins at the Discoteque”, una produzione esclusiva curata dall'associazione Fun4All, Rimini Classica e Jbees.

L'evento si inserisce nel calendario della Stagione Teatrale 2019/2020 di San Marino e nella programmazione del Natale delle Meraviglie. L'utile ricavato sarà devoluto all'associazione oncologica sammarinese. L’appuntamento rientra inoltre nel calendario della rassegna Contaminando, a cura dell’Associazione Rimini Classica.

I JBees - band di 11 musicisti nata nel 2013 - vantano partecipazioni a eventi internazionali come il "Porretta Soul Festival" e il "Disco Diva" e sono uno dei gruppi disco-funk più richiesti del momento; si esibiranno per la prima volta accompagnati dall’Orchestra di Rimini Classica formata da 14 archi e da 1 percussionista e diretta da Aldo Zangheri, dalla Corale San Marino e dal coro Note in Crescendo. 3 special guest - Roberto Moghe Moretti (voce), Mario Mosca (voce) ed Emanuele Franca (chitarra) - completeranno il cast per un totale di ben 80 ARTISTI sul palco. Gli arrangiamenti saranno affidati a Marco Capicchioni.

Violins at the Discoteque è patrocinato delle Segreterie di Stato per il Turismo e per la Cultura ed è stato realizzato grazie alla collaborazione con gli Istituti Culturali e con l’Ufficio del Turismo.

Nel servizio le interviste a Roberto Moretti (Associazione Fun4All), Alberta Saccani (Front women Jbees), Giulia Boria (Front women Jbees) e Alessandro Silvagni (Fondatore Jbees)