Violins at the Discoteque: consegnato il ricavato del concerto all'Associazione Oncologica

Nel servizio l'intervista a Roberto Moretti (vice presidente Fun4all) e Maria Grazia Angeli (Presidente Associazione Oncologica Sammarinese)

La serata realizzata domenica 5 gennaio da Fun4all, Rimini Classica e JBees ha aperto la stagione teatrale 2020 di San Marino. Oggi il ricavato del concerto di 4.500 euro è stato consegnato all'Associazione Oncologica Sammarinese. “Siamo orgogliosi di dare un contributo a una realtà molto importante per il territorio” sottolinea il vice presidente di Fun4all Roberto Moretti.

“Violins at the Discoteque” ha riunito sul palco del Teatro Nuovo di Dogana 80 artisti in oltre due ore di musica anni '70 – '80. “Vogliamo ringraziare gli organizzatori e gli artisti per il contributo che ci hanno donato” evidenzia la presidente dell'Associazione Oncologica Maria Grazia Angeli.

Nel servizio l'intervista a Roberto Moretti (vice presidente Fun4all) e Maria Grazia Angeli (Presidente Associazione Oncologica Sammarinese)