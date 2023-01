Virginia Della Balda allo show d'apertura delle Olimpiadi: "Arabia Saudita pronta ad aprirsi all'esterno"

La strada per l’emancipazione delle donne in Arabia Saudita è ancora lunga, anche se alcune riforme degli ultimi anni lasciano intravedere qualche spiraglio di luce. Ci racconta la sua esperienza la ballerina sammarinese Virginia Della Balda, che ha ballato nello show di apertura delle prime olimpiadi saudite.

"Dopo due anni di Covid, è stato gratificante tornare a performare", ci dice. In alcune occasioni la ballerina ha avuto la sensazione di non essere ben vista agli occhi dei sauditi, ma in genere ha assaporato un Paese pronto ad aprirsi all'esterno.

Nel video la sua intervista