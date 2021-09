Visita all'Aerodromo di Torraccia: per la Reggenza il piacere di un volo sul Titano e sulla riviera adriatica

Dai Soci dell'Aeroclub San Marino il caloroso benvenuto ai Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, accompagnati dal Segretario di Stato per il Territorio, Stefano Canti. Presente anche il Capitano di Castello di Domagnano, Marcello Andreani.

La visita all'Aerodromo di Torraccia si è aperta con un aggiornamento sulle novità legate alla struttura e le attività che vi si svolgono: “dalla Scuola di volo all’avio turismo, - precisano - dalla collaborazione con la Protezione Civile alle varie manifestazioni che promuovono la cultura aeronautica e sensibilizzano il Governo e l’opinione pubblica sulla necessità di sviluppo di questo vitale comparto”. Con il Presidente Edgardo Casali, quindi, il punto sullo stato di avanzamento del progetto di asfaltatura della pista e di recinzione dell’area aeroportuale, nonché sulle prospettive di completamento dell’aeroporto, attraverso l’allungamento della stessa pista.

Dopodiché l'ebbrezza del volo: Sua Eccellenza Venturini e Sua Eccellenza Nicolini sono saliti rispettivamente a bordo di due aerei del Club per godersi il Titano e la riviera adriatica dall'alto. Così pure il Segretario Canti a bordo di un terzo velivolo. Momento emozionante, cui ha fatto seguito l'omaggio agli illustri Ospiti della tessera di Socio Onorario del Sodalizio.

Una serata speciale che ha reso ancor più evidente – come ha sottolineato la Reggenza – l'importanza dell’attività che, da sempre, l’Aeroclub svolge a favore della collettività, “con l’intento – si è detto - di dotare la piccola Repubblica di un aeroporto che offrirà, oltre allo sviluppo di interessanti attività economiche, la possibilità per i sammarinesi di potersi collegare, in volo, agli aeroporti dai quali si può raggiungere tutto il mondo”.