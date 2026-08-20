22 AGOSTO Visita del Papa: APAS invita a proteggere gli animali dal rumore durante le salve di cannone "Il forte e improvviso rumore - scrive in una nota - potrebbe spaventare e disorientare molti animali domestici, in particolare cani, gatti e animali particolarmente sensibili ai rumori".

Visita del Papa: APAS invita a proteggere gli animali dal rumore durante le salve di cannone.

L'APAS, in occasione della visita di Papa Leone XIV a San Marino, invita a tenere al sicuro gli animali più sensibili ai rumori. L'associazione ricorda che, secondo il programma ufficiale, 21 salve di cannone sono previste intorno alle 9:40 di sabato 22 agosto.

"Il forte e improvviso rumore - scrive in una nota - potrebbe spaventare e disorientare molti animali domestici, in particolare cani, gatti e animali particolarmente sensibili ai rumori".

L'invito ai proprietari è quindi a tenere gli animali al sicuro, preferibilmente all'interno delle abitazioni. Porte, finestre, cancelli e recinzioni dovranno essere ben chiusi, così da evitare possibili fughe dettate dal panico. Per APAS, prevenire è fondamentale per proteggere gli animali.

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