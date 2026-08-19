22 AGOSTO Visita del Papa: cresce l'emozione tra gli ospiti del Colore del Grano Una delegazione attenderà il pontefice lungo il percorso per consegnargli un pensiero speciale.

Manca sempre meno alla visita di Papa Leone XIV a San Marino. Una volta atterrato in Repubblica si dirigerà verso il Centro Storico. Lungo il percorso ci sarà anche un occasione speciale per gli ospiti del Colore del Grano: una delegazione della struttura potrà incontrarlo e consegnargli un dono speciale che hanno preparato.

"Per me è una persona veramente grande - ci confida Barba De Biagi - e vorrei vederla di persona e ricevere una benedizione". "Noi ragazze e ragazzi del Colore del Grano abbiamo creato un piccolo dono - aggiunge Jenny Riera - un rosario fatto con delle palline bianche e azzurre, una croce e anche fatto una letterina".



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