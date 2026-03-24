Visita della Reggenza a San Marino RTV Per i Capi di Stato anche la partecipazione in diretta al nuovo programma mattutino Breakfast San Marino.

In mattinata la visita nella sede di San Marino Rtv dei Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, accompagnati dai Segretari di Stato Rossano Fabbri e Federico Pedini Amati. Ad accogliere i Capi di Stato i vertici dell'Emittentte, con il Presidente Pasquale Valentini e il Direttore Generale Roberto Sergio. Durante la visita anche la partecipazione in diretta dei Capitani Reggenti al nuovo programma mattutino Breakfast San Marino a cura di Gian Marco Morosini.

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