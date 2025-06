Visita della Scuola Media di Serravalle a RTV Alla scoperta di come funziona la TV di Stato di San Marino.

Tra diretta radio, prove di telegiornale, riunioni di redazione e preziosi consigli, i quasi sessanta ragazzi della scuola media di Serravalle, classi seconda D-E-F, hanno passato una giornata negli studi di San Marino RTV, divertendosi e facendo esperienza di quello che è il mondo radiofonico e televisivo.

Curiosi e simpatici, sono andati in onda in Radio, raccontando le loro passioni, le tendenze dei giovanissimi, non tralasciando lo sport, sia sammarinese che internazionale.

Ci si è poi diretti nello studio virtuale, che desta sempre grande interesse tra i ragazzi. E infine visita allo studio del telegiornale, dove gli studenti hanno letto notizie di attualità, politica e cronaca, come veri e propri giornalisti.





Servizio di Eleonora Pozzi



