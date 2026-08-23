Visita di Papa Leone, i Segretari Pedini Amati e Fabbri: "Da RTV una prova straordinaria di servizio pubblico"

Una giornata che resterà nella memoria collettiva di tutti i sammarinesi. I Segretari di Stato Federico Pedini Amati e Rossano Fabbri tornano sulla visita di Papa Leone XIV. Nello specifico evidenziano la “straordinaria prova di servizio pubblico” di San Marino RTV che ha seguito in diretta l'evento per dodici ore consecutive tra la mattinata sul Titano e l'appuntamento al Meeting di Rimini. Il segnale prodotto da RTV, sottolineano, ha raggiunto Europa, Nord Africa, parte delle Americhe e l'Asia. Importante anche la copertura web e social: sul solo canale YouTube di RTV registrati 12.000 utenti. “Quella vissuta – dichiarano Pedini e Fabbri – è stata una dimostrazione concreta di cosa significhi essere servizio pubblico: raccontare il paese nei suoi momento più importanti, essere presenti dove accadono gli eventi e mettere tecnologia e professionalità al servizio dei cittadini”.

In una nota la Segreteria di Stato per il Territorio si congratula invece con l'Azienda di Stato per i Lavori Pubblici il cui lavoro capillare, scrive, ha consentito di presentare la Repubblica nella sua veste migliore e all'altezza di un evento di portata internazionale. Sottolineata anche l'importante attività dei volontari del servizio di Protezione Civile e Unione Volontariato.

A Rimini l'appuntamento più atteso è stato quello della messa al porto: oltre 26.000 fedeli, 300 tra sacerdoti e diaconi e oltre 500 giornalisti accreditati. La diocesi di Rimini l'ha definita una “giornata indimenticabile”. “Abbiamo vissuto la fatica dell'organizzazione, ma anche il piacere e il divertimento di preparare una giornata così – sottolinea il vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi – ora siamo chiamati a raccogliere ciò che il papa ci ha detto e trasformalo in vita”.







