Visita di Papa Leone XIV, ecco come cambia la viabilità a San Marino

Cambia la viabilità sul Titano in vista della visita pastorale di Papa Leone XIV, in programma sabato 22 agosto. L'Ordinanza n. 213/2026 introduce divieti di sosta, chiusure stradali e modifiche alla circolazione nei Castelli di San Marino Città, Borgo Maggiore e Domagnano: alcune disposizioni scatteranno già nei giorni precedenti, mentre la parte più consistente delle limitazioni entrerà in vigore nella giornata della visita.
Il provvedimento interessa il percorso previsto per il Santo Padre dall'Aviosuperficie di Torraccia, attraverso Domagnano e Borgo Maggiore, fino al centro storico di San Marino. Come precisato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, il corteo raggiungerà Città passando anche da Piazzale Lo Stradone, Viale Antonio Onofri e Via Donna Felicissima, fino alla zona di Piazza Garibaldi, da dove Papa Leone XIV proseguirà verso Palazzo Pubblico e la Basilica del Santo.
I primi divieti di sosta scatteranno già lunedì 17 agosto, altri entreranno in vigore mercoledì 19 e venerdì 21, mentre sabato 22 saranno attuate le principali chiusure al traffico. L'ordinanza prevede inoltre che, dove indicato, le disposizioni possano essere mantenute fino a cessate esigenze.
I parcheggi del centro storico saranno interdetti, con l'eccezione dei parcheggi n. 9 e n. 10, che resteranno disponibili; per agevolare l'arrivo verso Città dai diversi Castelli saranno inoltre predisposti servizi di navetta gratuiti.
Regole specifiche sono previste anche per l'accesso alle aree più vicine agli appuntamenti istituzionali e religiosi. Per entrare in Piazza della Libertà, Contrada del Pianello, Piazzale Domus Plebis e Via Eugippo sarà necessario essere in possesso dell'apposito pass. Lungo il resto del percorso seguito dal Santo Padre, dall'Aviosuperficie di Torraccia fino al centro storico, l'accesso sarà invece libero e non sarà richiesta alcuna prenotazione o pass.
Sarà quindi possibile assistere al passaggio di Papa Leone XIV lungo il percorso, nel rispetto delle indicazioni delle autorità e delle limitazioni alla viabilità previste nelle diverse zone. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri invita a consultare l'ordinanza per il quadro completo delle disposizioni, mentre saranno segnalati percorsi alternativi per gli spostamenti durante le chiusure.
Di seguito, giorno per giorno e Castello per Castello, tutte le modifiche alla viabilità previste.
Da lunedì 17 a sabato 22 agosto 2026
Borgo Maggiore
Piazza Mercatale: divieto di sosta dalle 05:00 di mercoledì 19 agosto alle 14:00 di sabato 22 agosto.
Città di San Marino
Piazzale Lo Stradone, zona compresa tra il bar Torretta e il Torrione del Teatro Titano: divieto di sosta dalle 20:00 di lunedì 17 agosto alle 16:00 di sabato 22 agosto.
Piazzale Domus Plebis: divieto di sosta dalle 00:00 di mercoledì 19 agosto alle 18:00 di sabato 22 agosto.
Da venerdì 21 a sabato 22 agosto 2026
DomagnanoStrada Montelupo: divieto di sosta dalle 22:00 di venerdì 21 agosto alle 13:30 di sabato 22 agosto.
Strada di Monte Olivo e Via Francesco Flora: divieto di sosta dalle 22:00 di venerdì 21 agosto alle 13:30 di sabato 22 agosto.
Via Ca’ Giannino, Via Ca’ Pirazzone, Via Radolfo da Castiglione e Via del Meridiano: divieto di sosta dalle 22:00 di venerdì 21 agosto alle 10:00 di sabato 22 agosto.
Via Ungarello da Piandavello: divieto di sosta nei sei stalli nei pressi dell'ufficio postale dalle 22:00 di venerdì 21 agosto alle 10:00 di sabato 22 agosto.
Piazza Filippo da Sterpeto: divieto di sosta dalle 22:00 di venerdì 21 agosto alle 13:00 di sabato 22 agosto.
Via Ottava Gualdaria: divieto di sosta dalle 22:00 di venerdì 21 agosto alle 10:00 di sabato 22 agosto.
Borgo MaggioreVia Oddone Scarito: divieto di sosta dalle 12:00 di venerdì 21 agosto alle 14:00 di sabato 22 agosto.
Via Piana: divieto di sosta dalle 22:00 di venerdì 21 agosto alle 14:00 di sabato 22 agosto.
Città di San MarinoViale Antonio Onofri, comprese le aree residenti di Piazzetta Alcide De Gasperi e Piazza Alvaro Casali: divieto di sosta dalle 00:00 di venerdì 21 agosto alle 15:00 di sabato 22 agosto.
Parcheggio n.2B: divieto di sosta, eccetto autorizzati, dalle 08:00 di venerdì 21 agosto alle 16:00 di sabato 22 agosto.
Piazzale delle Nazioni Unite: divieto di sosta, eccetto autorizzati, dalle 22:00 di venerdì 21 agosto alle 15:00 di sabato 22 agosto. Sosta consentita agli autobus del trasporto interno.
Parcheggio n.8 - Piazzale Orto del Collegio: divieto di sosta, eccetto autorizzati, dalle 22:00 di venerdì 21 agosto alle 14:30 di sabato 22 agosto.
Via Giovan Battista Belluzzi: divieto di sosta dalle 22:00 di venerdì 21 agosto alle 14:00 di sabato 22 agosto.
Piazzale Lo Stradone: divieto di sosta dalle 22:00 di venerdì 21 agosto.
Viale Federico D'Urbino: divieto di sosta dalle 22:00 di venerdì 21 agosto alle 14:00 di sabato 22 agosto.
Parcheggio n.2A: divieto di sosta, eccetto autorizzati, dalle 22:00 di venerdì 21 agosto alle 16:00 di sabato 22 agosto.
Via Pietro Franciosi: divieto di sosta dalle 22:00 di venerdì 21 agosto alle 14:00 di sabato 22 agosto.
Via Giacomo Matteotti: divieto di sosta dalle 22:00 di venerdì 21 agosto alle 14:00 di sabato 22 agosto.
Parcheggio n.5 - Piazza Antonio di Paolo Fabbri: divieto di sosta, eccetto autorizzati, dalle 22:00 di venerdì 21 agosto alle 15:00 di sabato 22 agosto.
Via Paolo III: divieto di sosta, eccetto autorizzati, dalle 22:00 di venerdì 21 agosto alle 14:00 di sabato 22 agosto.
Via Francesco Maccioni: divieto di sosta dalle 22:00 di venerdì 21 agosto alle 15:00 di sabato 22 agosto.
Piazzale Cava Antica - Parcheggio n.6 e Piazzale Cava degli Umbri - Parcheggio n.7: divieto di sosta, eccetto autorizzati, dalle 22:00 di venerdì 21 agosto alle 15:00 di sabato 22 agosto.
Via Gino Zani: divieto di sosta dalle 22:00 di venerdì 21 agosto alle 14:00 di sabato 22 agosto.
Via Donna Felicissima: divieto di sosta dalle 22:00 di venerdì 21 agosto alle 14:00 di sabato 22 agosto.
Contrada di Portanova, Piazza Sant'Agata, Contrada San Francesco, Piazzetta Placito Feretrano, Via Basilicius, Contrada delle Mura, Piazzale Girolamo Genga, Contrada Omerelli, Piazzetta del Titano, Via Eugippo, Contrada del Collegio, Piazza Garibaldi, Piazza della Libertà, Contrada del Pianello, Contrada Omagnano, Contrada della Pieve, Contrada dei Magazzeni, Salita alla Rocca e Contrada Santa Croce: divieto di sosta dalle 22:00 di venerdì 21 agosto alle 14:00 di sabato 22 agosto.
Sabato 22 agosto 2026
DomagnanoPiazza Filippo da Sterpeto: divieto di transito dalle 06:00 alle 10:00.
Via Ottava Gualdaria: divieto di transito dalle 06:00 alle 10:00, eccetto autorizzati.
Strada Montelupo: divieto di transito dalle 07:30 alle 13:30. Transito consentito ai residenti dalle 09:30 alle 11:30 e ai possessori di pass autorizzati fino alle 08:00.
Via Ca’ Giannino, Via Ca’ Pirazzone, Via Radolfo da Castiglione e Via del Meridiano: divieto di transito dalle 08:00 alle 10:00, eccetto autorizzati.
Via Giovanni di Biagio e Via Ugolino Leonardi: sospensione del senso unico dalle 08:00 alle 10:00.
Strada di Monte Olivo e Via Francesco Flora: divieto di transito dalle 08:30 alle 09:30 e dalle 12:00 alle 13:00.
Via Cinque Febbraio e Via Venticinque Marzo: divieto di transito in entrambe le corsie dalle 09:00 alle 09:30 e dalle 12:30 alle 13:00.
Borgo MaggioreParcheggio Baldasserona (P13): vietata la sosta ai camper dalle 00:00 alle 13:00.
Via Paolo Amaducci, Piazzale Campo della Fiera e Via del Fontanone - Parcheggio Funivia: divieto di sosta dalle 00:00 alle 13:00, eccetto autorizzati.
Via Bartolomeo Borghesi: divieto di sosta dalle 00:00 alle 13:00, eccetto veicoli autorizzati.
Via Oddone Scarito: divieto di transito dalle 07:00 alle 15:00, eccetto autorizzati.
Via Cà Franceschino: divieto di transito dalle 07:00 alle 14:00.
Via Piana: divieto di transito dalle 07:00 alle 14:00, eccetto autorizzati.
Via Teodoro Lonfernini: ai residenti del Centro Storico di Borgo Maggiore è consentito il transito a doppio senso dalle 07:00 alle 14:00.
Via Ventotto Luglio: divieto di transito in entrambe le corsie dalle 09:00 alle 09:30 e dalle 12:30 alle 13:00.
Città di San MarinoPiazzale Lo Stradone: divieto di transito dalle 00:00 alle 16:00, eccetto autorizzati.
Piazzale Calcigni - Parcheggio 1B: divieto di sosta dalle 00:00 alle 14:00, eccetto autorizzati. I mezzi autorizzati potranno uscire dal piazzale attraverso la parte superiore di Via Pietro Tonnini, su Via Piana.
Via Pietro Tonnini: divieto di transito dalle 07:00 alle 14:00. Per i veicoli autorizzati sarà sospeso il senso unico, consentendo l'uscita dalla parte superiore verso Via Piana.
Via del Voltone: divieto di sosta dalle 00:00 alle 14:00.
Parcheggio n.3: divieto di sosta dalle 00:00 alle 14:00, eccetto autorizzati.
Piazzale Domus Plebis: divieto di transito dalle 00:00 alle 14:00.
Via Pietro Franciosi: divieto di transito dalle 04:00 alle 14:00, eccetto autorizzati.
Via Giacomo Matteotti: divieto di transito dalle 04:00 alle 14:00, eccetto autorizzati.
Viale Antonio Onofri: divieto di transito dalle 04:00 alle 15:00, eccetto autorizzati.
Via Gino Giacomini, nel tratto compreso tra Via Piana e Via Gino Giacomini n.152: divieto di transito dalle 07:00 alle 14:00. È inibita l'uscita del Parcheggio n.9 su Via Gino Giacomini.
Piazzale delle Nazioni Unite: divieto di transito dalle 07:00 alle 15:00, eccetto autorizzati.
Via Pietro Tonnini: divieto di transito dalle 07:00 alle 14:00.
Via Giovan Battista Belluzzi: divieto di transito dalle 07:00 alle 14:00.
Viale Federico D'Urbino: divieto di transito dalle 07:00 alle 14:00, eccetto autorizzati.
Via del Voltone: divieto di transito dalle 07:00 alle 14:00, eccetto autorizzati. Consentiti il transito dei mezzi autorizzati e la sosta degli autobus autorizzati per il carico/scarico negli appositi stalli.
Via Paolo III: divieto di transito dalle 07:00 alle 14:00, eccetto autorizzati.
Via Francesco Maccioni: divieto di transito dalle 07:00 alle 15:00, eccetto autorizzati.
Via della Fratta: divieto di transito dalle 07:00 alle 15:00, eccetto autorizzati.
Via Gino Zani: divieto di transito dalle 07:00 alle 14:00.
Via Donna Felicissima: divieto di transito dalle 07:00 alle 14:00.
Contrada di Portanova, Piazza Sant'Agata, Contrada San Francesco, Piazzetta Placito Feretrano, Via Basilicius, Contrada delle Mura, Piazzale Girolamo Genga, Contrada Omerelli, Piazzetta del Titano, Via Eugippo, Contrada del Collegio, Piazza Garibaldi, Piazza della Libertà, Contrada del Pianello, Contrada Omagnano, Contrada della Pieve, Contrada dei Magazzeni, Salita alla Rocca e Contrada Santa Croce: divieto di transito dalle 07:00 alle 14:00.
Salvo dove diversamente specificato, i divieti e le modifiche alla viabilità potranno essere mantenuti fino a cessate esigenze.