22 AGOSTO Visita di Papa Leone XIV, ecco come cambia la viabilità a San Marino Divieti di sosta già dal 17 agosto, chiusure e modifiche alla circolazione il 22, giorno della visita. Navette gratuite verso il centro storico e accesso con pass in alcune aree

Visita di Papa Leone XIV, ecco come cambia la viabilità a San Marino.

Cambia la viabilità sul Titano in vista della visita pastorale di Papa Leone XIV, in programma sabato 22 agosto. L'Ordinanza n. 213/2026 introduce divieti di sosta, chiusure stradali e modifiche alla circolazione nei Castelli di San Marino Città, Borgo Maggiore e Domagnano: alcune disposizioni scatteranno già nei giorni precedenti, mentre la parte più consistente delle limitazioni entrerà in vigore nella giornata della visita.

Il provvedimento interessa il percorso previsto per il Santo Padre dall'Aviosuperficie di Torraccia, attraverso Domagnano e Borgo Maggiore, fino al centro storico di San Marino. Come precisato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, il corteo raggiungerà Città passando anche da Piazzale Lo Stradone, Viale Antonio Onofri e Via Donna Felicissima, fino alla zona di Piazza Garibaldi, da dove Papa Leone XIV proseguirà verso Palazzo Pubblico e la Basilica del Santo.

I primi divieti di sosta scatteranno già lunedì 17 agosto, altri entreranno in vigore mercoledì 19 e venerdì 21, mentre sabato 22 saranno attuate le principali chiusure al traffico. L'ordinanza prevede inoltre che, dove indicato, le disposizioni possano essere mantenute fino a cessate esigenze.

I parcheggi del centro storico saranno interdetti, con l'eccezione dei parcheggi n. 9 e n. 10, che resteranno disponibili; per agevolare l'arrivo verso Città dai diversi Castelli saranno inoltre predisposti servizi di navetta gratuiti.

Regole specifiche sono previste anche per l'accesso alle aree più vicine agli appuntamenti istituzionali e religiosi. Per entrare in Piazza della Libertà, Contrada del Pianello, Piazzale Domus Plebis e Via Eugippo sarà necessario essere in possesso dell'apposito pass. Lungo il resto del percorso seguito dal Santo Padre, dall'Aviosuperficie di Torraccia fino al centro storico, l'accesso sarà invece libero e non sarà richiesta alcuna prenotazione o pass.

Sarà quindi possibile assistere al passaggio di Papa Leone XIV lungo il percorso, nel rispetto delle indicazioni delle autorità e delle limitazioni alla viabilità previste nelle diverse zone. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri invita a consultare l'ordinanza per il quadro completo delle disposizioni, mentre saranno segnalati percorsi alternativi per gli spostamenti durante le chiusure.

Di seguito, giorno per giorno e Castello per Castello, tutte le modifiche alla viabilità previste.

Da lunedì 17 a sabato 22 agosto 2026

Borgo Maggiore

Piazza Mercatale: divieto di sosta dalle 05:00 di mercoledì 19 agosto alle 14:00 di sabato 22 agosto.

Città di San Marino

Piazzale Lo Stradone, zona compresa tra il bar Torretta e il Torrione del Teatro Titano: divieto di sosta dalle 20:00 di lunedì 17 agosto alle 16:00 di sabato 22 agosto.

Piazzale Domus Plebis: divieto di sosta dalle 00:00 di mercoledì 19 agosto alle 18:00 di sabato 22 agosto.

Da venerdì 21 a sabato 22 agosto 2026

Domagnano

Borgo Maggiore

Città di San Marino

Sabato 22 agosto 2026

Domagnano

Borgo Maggiore

Città di San Marino

Salvo dove diversamente specificato, i divieti e le modifiche alla viabilità potranno essere mantenuti fino a cessate esigenze.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: