Visita di Papa Leone XIV, il passaggio a San Marino tra i momenti più seguiti sui social

Il discorso di Papa Leone XIV a San Marino, dedicato a libertà e dignità, è stato uno dei momenti della visita più capaci di attirare l'attenzione sui social in Italia. Secondo la ricerca di SocialCom Italia, i contenuti legati a quell'intervento sono associati al 33% delle interazioni generate dai principali momenti analizzati, secondi soltanto alla giornata del Pontefice al Meeting di Rimini, al 46%. Anche l'arrivo sul Titano ha avuto un peso significativo, con il 18%. Nella stessa graduatoria dei momenti più seguiti in Italia, l'arrivo al Meeting di Rimini raccoglie il 25% delle interazioni, mentre la Messa e celebrazione eucaristica a Rimini arriva al 15%. Seguono, al 10%, l'intervento al Meeting "Prima dei confini le persone" e l'arrivo alla Basilica Cattedrale di Rimini.

In Italia, nell'arco di sette giorni, la ricerca sulla giornata ha rilevato 7 mila conversazioni, circa 500 mila interazioni social e 2,5 milioni di visualizzazioni video. X concentra quasi la metà dei post pubblicati, il 48,5%, mentre il coinvolgimento degli utenti si sposta soprattutto sulle piattaforme più visuali: Instagram raccoglie il 48,2% delle interazioni e TikTok il 34,9%.

Il racconto online è stato inoltre largamente positivo: i giudizi favorevoli raggiungono il 96%, accompagnati soprattutto da entusiasmo e fede. Le reazioni negative restano marginali e riguardano in particolare alcuni passaggi delle parole del Papa e il tema dell'accoglienza dei migranti. Il pubblico rilevato dalla ricerca è prevalentemente maschile, il 74%, e la fascia più rappresentata è quella tra i 25 e i 34 anni.

Più dei singoli luoghi, sono però i messaggi di Leone XIV ad aver alimentato la discussione. Fede e Chiesa raccolgono il 40% delle interazioni associate ai temi analizzati, seguite da accoglienza e migranti con il 29%, pace e guerra con il 21% e libertà e dignità con il 18%; giovani e futuro e politica e responsabilità arrivano entrambe al 16%. Nelle parole più ricorrenti della conversazione compaiono con evidenza anche San Marino, Rimini, Meeting, persone, popoli, amicizia e messaggio.

La visita ha superato nettamente anche i confini italiani. Fuori dall'Italia sono state rilevate 4 mila conversazioni, 200 mila interazioni e 1,3 milioni di visualizzazioni video, con un giudizio positivo che sale al 99%. In questo quadro anche San Marino mantiene una posizione di rilievo: l'arrivo e la cerimonia sul Titano sono associati al 28% delle interazioni tra i momenti più seguiti all'estero, dietro alla Messa al Porto di Rimini, al 50%, e all'intervento al Meeting, al 38%.

Nel racconto internazionale prevalgono ancora di più fede e Chiesa, che raggiungono il 74% delle interazioni associate ai temi, davanti ad accoglienza e migranti al 21% e pace e guerra all'11%. Gli Stati Uniti sono il Paese che genera il maggior numero di interazioni e l'inglese è la lingua più presente. Tra i contenuti più virali fuori dall'Italia compare anche un video YouTube dedicato alla visita del Papa a San Marino, con 1.100 interazioni.

Il Titano compare anche tra i contenuti che hanno funzionato meglio sul pubblico italiano: un post Instagram dedicato al Papa a San Marino ha raggiunto 8 mila interazioni, uno dei risultati più alti registrati dalla ricerca. Nella graduatoria degli autori in base alle interazioni social, Vatican News è al primo posto con il 49%, seguito dagli account del Meeting di Rimini con il 25%; San Marino RTV figura al quarto posto con il 5%.

L'analisi prende in considerazione le conversazioni pubbliche online e sui social network degli ultimi sette giorni dedicate alla visita di Leone XIV a Rimini e San Marino, distinguendo il dibattito sviluppato in Italia da quello generato all'estero. Sono stati esaminati contenuti, interazioni, visualizzazioni, temi, sentiment, emozioni e momenti della visita attraverso la piattaforma Socialdata, con verifiche qualitative sui contenuti più rilevanti.

La ricerca di SocialCom Italia







