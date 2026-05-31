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Visita di Papa Leone XIV, sopralluogo operativo a Torraccia

Atterrato all’Aeroclub San Marino – Torraccia l’elicottero che sarà impegnato negli aspetti operativi e logistici dell’evento.

31 mag 2026

Proseguono i preparativi in vista della visita di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, prevista per il prossimo 22 agosto. Nella giornata odierna è atterrato all’Aeroclub San Marino – Torraccia l’elicottero che sarà impegnato negli aspettivi operativi e logistici dell’evento.

L’arrivo del velivolo rappresenta uno dei primi passaggi organizzativi legati alla visita del Pontefice e conferma il ruolo strategico dell’aeroporto di Torraccia nella gestione di questo tipo di eventi. Anche nella visita di Benedetto XVI del 19 giugno 2011 infatti, venne utilizzata l'aviosuperfice come primo luogo di accoglienza




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