ULTIMO GIORNO Visita di Papa Leone XIV, ultimo giorno per ritirare i pass La Segreteria agli Affari Esteri sottolinea come, in caso di mancanto ritiro, i badge saranno ritenuti non validi e pertanto annullati. Il Centro Accrediti Unico sarà aperto questa sera dalle 18 alle 20 a Borgo Maggiore.

Visita di Papa Leone XIV, ultimo giorno per ritirare i pass.

Ultime ore per ritirare i pass necessari ad accedere alle aree riservate in occasione della visita pastorale di Papa Leone XIV a San Marino, in programma sabato 22 agosto. I pass già prenotati tramite Istanze Online, Giunte di Castello e Diocesi possono essere ritirati presso il Centro Accrediti Unico, allestito nella Sala riunioni della Giunta di Castello di Borgo Maggiore, in Piazza Mercatale 21. Sarà aperto questa sera dalle 18 alle 20.



Il pass personale cartaceo sarà necessario per accedere a Piazza della Libertà e Piazzale Domus Plebis e dovrà essere mostrato insieme a un documento di identità. Lungo il resto del percorso del Pontefice sarà invece possibile assistere al passaggio senza prenotazione.



La Segreteria agli Affari Esteri sottolinea infine come i pass non ritirati nella giornata di oggi verranno automaticamente ritenuti non validi e pertanto saranno annullati.



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