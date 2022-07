RELAZIONI BILATERALI Visita istituzionale della Vice Ambasciatrice Britannica Eleanor Sanders Rapporti bilaterali e sfide comuni al centro dei colloqui. Nell'occasione inaugurata, a Palazzo Pubblico, la mostra "Vittoria - Elisabetta II, da regina a regina"

Giornata di visite istituzionali a San Marino. La vice ambasciatrice del Regno Unito Eleanor Sanders ha incontrato questa mattina a Palazzo Begni il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari. Opportunità per parlare di rapporti bilaterali e di sfide comuni che attendono entrambi i paesi.

Al centro del colloquio, avvenuto alla presenza dell’Ambasciatore sammarinese presso il Regno Unito, Silvia Marchetti e di alti funzionari del Dipartimento Affari Esteri, la valutazione dell’attuale scenario internazionale, con particolare riferimento al conflitto in Ucraina, le ripercussioni della pandemia, le comuni posizioni in ambito multilaterale e le opportunità di ulteriore rafforzamento della cooperazione.

Da parte britannica, è stato espresso un orientamento favorevole all’avvio del negoziato relativo ad un Accordo per l’abolizione delle doppie imposizioni fiscali, che andrà ad aggiungersi alle intese più recenti perfezionate tra le Parti.



La visita è poi proseguita a Palazzo Pubblico dove è stata inaugurata la mostra “Vittoria – Elisabetta II, da Regina a Regina”. Presenti i Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli. Dal direttore degli istituti culturali Vito Testaj sottolineato come il valore della cultura può creare ponti e connessioni tra paesi anche distanti.



"Sono contenta di essere qui oggi per inaugurare questa mostra - afferma Eleanor Sanders - i reperti qui presenti sono veramente rari e unici. Ovviamente sono felice che questo possa rappresentare la forza e la coesione che esiste tra i nostri due paesi". "Oggi con la vice ambasciatrice - aggiunge Luca Beccari - abbiamo avuto l'opportunità di fare un punto sulle attività che abbiamo in sospeso, andranno avanti i negoziati sugli accordi in corso di negoziazione che a noi interessano molto ma soprattutto anche le iniziative per favorire una maggiore interazione economica fra i nostri due sistemi".

La mattinata istituzionale si è poi conclusa con la visita all'Ospedale di Stato e l'apertura di migliaia di dispositivi di protezione individuale (120.000) donati a San Marino dal Regno Unito.

Nel servizio le interviste a Eleanor Sanders (Vice ambasciatrice Regno Unito) Luca Beccari (Segretario di Stato per gli Affari Esteri) e Sergio Rabini (Direttore sanitario ISS)

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: