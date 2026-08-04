Visita Papa Leone: disponibili ulteriori pass online per Piazza della Libertà

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, in una nota, comunica l'ulteriore disponibilità per la cittadinanza di 50 Pass per assistere all'incontro con Papa Leone XIV in Piazza della Libertà, in occasione della Visita Pastorale del Santo Padre nella Repubblica di San Marino, in programma sabato 22 agosto 2026.

"I cittadini che non hanno avuto la possibilità di ottenere il Pass nelle precedenti fasi di assegnazione, sia online sia attraverso le Giunte di Castello - scrive la Segreteria di Stato - potranno presentare richiesta sul portale Gov.sm, tramite la piattaforma IOL – Istanze Online, nella sezione "Eventi e Manifestazioni", a partire dalle ore 9.00 di mercoledì 5 agosto 2026. Si informa che ciascun utente registrato potrà richiedere un Pass per sé e per un massimo di tre accompagnatori. Si ricorda inoltre che lungo tutto il restante percorso del Santo Padre, dall'Aviosuperficie di Torraccia fino al Centro Storico di San Marino, l'accesso sarà libero e non sarà richiesta alcuna prenotazione, consentendo così a cittadini e visitatori di salutare il Pontefice lungo il tragitto".







