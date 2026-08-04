Visita Papa Leone, il direttore generale Roberto Sergio: "Un mese di grandi eventi"

Mancano meno di 20 giorni all'arrivo di Papa Leone XIV a San Marino, ma l'attesa è tanta. La Diocesi di San Marino – Montefeltro sottolinea che la preparazione dell'evento è entrata nella fase conclusiva, dopo la chiusura delle registrazioni attraverso le parrocchie. Molto alta, come previsto, la partecipazione dei fedeli: le richieste arrivate hanno infatti superato ampiamente il numero dei posti disponibili.

Terminata anche la possibilità di richiedere biglietti tramite le Giunte di Castello. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ha però comunicato un ulteriore disponibilità di 50 pass per assistere all'incontro con il pontefice in Piazza della Libertà. Le richieste potranno essere effettuate, fino ad esaurimento, sul portale Gov.sm, tramite la piattaforma IOL – Istanze Online, nella sezione "Eventi e Manifestazioni", a partire dalle ore 9.00 di domani (mercoledì 5 agosto 2026). Ciascun utente, precisa la Segreteria di Stato, potrà richiedere un Pass per sé e per un massimo di tre accompagnatori. Lungo tutto il percorso del Santo Padre, dall'Aviosuperficie di Torraccia fino al Centro Storico di San Marino, l'accesso sarà comunque libero e non sarà richiesta alcuna prenotazione, consentendo così a cittadini e visitatori di salutare il Pontefice lungo il tragitto.

L'intera visita inoltre sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV dalle 8:30 fino alle 13:00. Dalle 14:30 poi ulteriore diretta dal Meeting di Rimini. La giornata pastorale si concluderà con la Santa Messa al porto: “Un grande lavoro di squadra - commenta il direttore di RTV Roberto Sergio - con eventi in contemporanea che metteranno l'azienda di fronte ad uno sforzo enorme".