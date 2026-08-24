Visita Papa Leone: soddisfazione della Segreteria Esteri che ringrazia istituzioni e comunità sammarinese

“Una giornata che resterà nella storia”: con queste parole la Segreteria di Stato agli Esteri descrive la visita di Papa Leone XIV il 22 agosto. Terzo Pontefice a San Marino, dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, il Santo Padre è salito sul Titano nel centenario dall'avvio dei rapporti con il Vaticano. “L'ottima riuscita della visita – afferma il segretario agli Esteri, Luca Beccari – è stata possibile grazie a un grande lavoro di squadra”. Soddisfazione e ringraziamenti a tutte le realtà che hanno dato il loro contributo, dai Corpi di polizia alla Protezione civile, dalla pubblica amministrazione alle aziende autonome, insieme a Diocesi e associazioni religiose, per citarne alcune. “Questa giornata – prosegue Beccari – ci ha mostrato il valore della collaborazione e del senso di responsabilità che contraddistinguono le nostre istituzioni e la nostra comunità”.

"Una visita direi che è andata oltre le migliori aspettative - commenta Maria Alessandra Albertini, ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede - e questo grazie ai messaggi lanciati dal Pontefice nelle sedi che ha visitato. A Palazzo Pubblico ha pronunciato un intervento di altissimo spessore ed è stato estremamente rispettoso della postura della Repubblica di San Marino: le sue radici, il suo concetto di libertas. Ha poi parlato di temi di grandissima attualità, ha parlato tanto di pace".

L'affaccio dal balcone di Palazzo è stato definito dai cronisti uno dei momenti più iconici. "È stato estremamente positivo - dice Albertini - il richiamo al popolo sanmarinese a unirsi, a mantenere quindi la solidità e un ancoramento alle proprie radici".

Tra gli istanti più apprezzati anche il passaggio all'interno della Basilica del Santo: dopo l'incontro con la Diocesi e i religiosi, il Pontefice ha lanciato un messaggio di speranza ai tanti giovani che lo attendevano sul piazzale. "Ha voluto richiamare la positività e la speranza per i giovani - conclude Albertini - che devono adoperarsi per trovare un senso alla loro stessa esistenza".

Nel servizio l'intervista a Maria Alessandra Albertini, ambasciatrice San Marino presso la Santa Sede







