ATTESA Visita Papa Leone XIV a San Marino: preparativi in corso, i canali per richiedere i pass Anche a Rimini siamo in piena organizzazione per l'evento, con oltre 500 volontari pronti a supportare l'organizzazione

Meno di un mese ci separa a un appuntamento storico: dopo 15 anni, un Papa tornerà a visitare San Marino. Il 22 agosto Leone XIV salirà sul Titano. Cresce l'attesa e, in parallelo, i preparativi. Il Papa atterrerà a Torraccia dove sarà accolto dai Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, attraverserà il territorio fino al centro di San Marino Città, a Palazzo Pubblico, dove si svolgerà la parte istituzionale della visita. Previsto l'affaccio del Santo Padre dal balcone, per la benedizione e il saluto ai fedeli. Alla Basilica del Santo incontrerà la Diocesi presieduta dal vescovo, Domenico Beneventi.

Fedeli e cittadini potranno assistere al passaggio del Papa nei diversi punti del percorso. Per piazza della Libertà ci sarà bisogno del pass: 1000 quelli disponibili, di cui 500 prenotabili online dal sito Gov.sm (tramite la sezione Istanze On Line, da aprire in orario lavorativo). Altri 500 si potranno richiedere nelle sedi delle Giunte di Castello mercoledì 29 e giovedì 30 luglio, dalle ore 20. Per l'accesso a piazzale Domus Plebis, la Diocesi pubblicherà le relative informazioni.

Anche a Rimini fervono i preparativi. Diverse le tappe della visita riminese del Papa nel pomeriggio del 22: dal Meeting per l'amicizia fra i popoli alla Cattedrale, fino alla messa conclusiva in piazzale Boscovich, dalle 18,30. Previsti posti a sedere limitati e circa 25mila posti sulla spiaggia. Anche in questo caso, è necessario richiedere i pass tramite le parrocchie e online. Le persone con disabilità potranno assistere dalla vicina Spiaggia Libera Tutti. E' pronto anche l''esercito' dei volontari: oltre 500 a Rimini, provenienti da Emilia-Romagna, Marche, Lombardia, Toscana e Veneto.

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