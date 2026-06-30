VISITA STORICA Visita Papa Leone XIV, cresce l'attesa: questa sera la Messa del Cardinale Zuppi Rimini e San Marino si preparano ad accogliere il Pontefice il 22 agosto. Evento storico che unisce le due realtà in un unico legame spirituale

Ci sono appuntamenti sul calendario che non si aspettano contando i giorni, ma misurando i battiti del cuore. A Rimini, in questa fine di giugno sospesa tra la brezza del mare e il fermento estivo, l’atmosfera ha già il profumo dei grandi eventi della storia. Mancano circa due mesi al 22 agosto, il giorno in cui Papa Leone XIV arriverà in diocesi, ma l’abbraccio della comunità è già cominciato. Non è solo una macchina organizzativa che si mette in moto; è il risveglio intimo di un'intera terra.

Un’attesa che supera i confini geografici e che stringe in un unico, ideale abbraccio anche la vicina San Marino. Sul Titano, dove l’eco dei passi di San Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI risuona ancora come una memoria viva e carissima, il passaggio di Papa Leone XIV non sarà una semplice tappa, ma il sigillo su un legame spirituale antico, fatto di storia comune e di fede. Mentre i volontari aumentano di giorno in giorno — segno tangibile di una comunità che vuole farsi "casa" —questa sera alle 19, la preparazione spirituale vivrà il suo momento più alto e intimo.

Nella Cattedrale, sarà il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, a presiedere la Santa Messa. La sua presenza non è solo un atto formale: è il segno visibile di una Chiesa italiana che guarda a Rimini con affetto e partecipazione. È l'invito a fermarsi, a silenziare il rumore dei preparativi logistici per fare spazio alla preghiera.

Un’occasione per guardare con consapevolezza a quel ministero di Pietro che, tra poche settimane, camminerà su queste strade. Quando il 22 agosto Papa Leone XIV poserà lo sguardo su Rimini e San Marino, non troverà semplicemente una folla di fedeli o una macchina organizzativa impeccabile. Troverà una terra che ha scelto di spalancare la porta più importante: quella del proprio cuore.

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