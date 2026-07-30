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Visita Papa Leone XIV: pass ancora disponibili tramite le Giunte di Castello

Nella prima serata assegnati oltre un quinto dei 500 pass distribuiti nei Castelli. Il 30 luglio alle ore 20 seconda serata per chiedere gli accrediti, nelle sedi delle Giunte

di Mauro Torresi
30 lug 2026
Visita Papa Leone XIV: pass ancora disponibili tramite le Giunte di Castello

Siamo nel pieno dei preparativi per la visita a San Marino di Papa Leone XIV e c'è ancora tempo per richiedere i pass di accesso per Piazza della Libertà: uno dei punti centrali della visita del pontefice il 22 agosto. Nelle sedi delle Giunte di Castello è possibile richiedere i titoli per accedere al Pianello.

Il 29 luglio la prima delle due serate aperte a cittadini e residenti per fare richiesta. 500 i pass a disposizione delle Giunte. Finora, spiega il portavoce Giacomo Rinaldi, è stato assegnato oltre un quinto dei 'biglietti' disponibili. "Probabilmente - prosegue - la notizia non è ancora arrivata a tutti".

Il 30 luglio, dalle 20 alle 21, le porte delle Giunte saranno di nuovo aperte ai cittadini interessati ai pass. Basta andare in sede, lasciare i propri dati e attendere di essere ricontattati con la conferma dell'accredito. 1000 i pass totali, di cui 500 prenotabili online sul sito della PA e già terminati. Piazza della Libertà sarà uno dei luoghi più significativi della visita di Leone XIV. A Palazzo Pubblico il Papa incontrerà le istituzioni, si affaccerà dal balcone per una benedizione per poi procedere verso la Basilica del Santo.




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