Visita Papa Leone XIV: pass ancora disponibili tramite le Giunte di Castello

Siamo nel pieno dei preparativi per la visita a San Marino di Papa Leone XIV e c'è ancora tempo per richiedere i pass di accesso per Piazza della Libertà: uno dei punti centrali della visita del pontefice il 22 agosto. Nelle sedi delle Giunte di Castello è possibile richiedere i titoli per accedere al Pianello.

Il 29 luglio la prima delle due serate aperte a cittadini e residenti per fare richiesta. 500 i pass a disposizione delle Giunte. Finora, spiega il portavoce Giacomo Rinaldi, è stato assegnato oltre un quinto dei 'biglietti' disponibili. "Probabilmente - prosegue - la notizia non è ancora arrivata a tutti".

Il 30 luglio, dalle 20 alle 21, le porte delle Giunte saranno di nuovo aperte ai cittadini interessati ai pass. Basta andare in sede, lasciare i propri dati e attendere di essere ricontattati con la conferma dell'accredito. 1000 i pass totali, di cui 500 prenotabili online sul sito della PA e già terminati. Piazza della Libertà sarà uno dei luoghi più significativi della visita di Leone XIV. A Palazzo Pubblico il Papa incontrerà le istituzioni, si affaccerà dal balcone per una benedizione per poi procedere verso la Basilica del Santo.







