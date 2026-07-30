PREPARATIVI Visita Papa Leone XIV: pass ancora disponibili tramite le Giunte di Castello Assegnato, finora, poco più di un quinto dei pass prenotabili tramite i Castelli. Il 30 luglio alle ore 20 seconda serata per chiedere gli accrediti, nelle sedi delle Giunte

Siamo nel pieno dei preparativi per la visita pastorale di Papa Leone XIV a San Marino e c'è ancora tempo per richiedere i pass per Piazza della Libertà: uno dei punti centrali della visita del pontefice il 22 agosto. Nelle sedi delle Giunte di Castello è possibile richiedere i titoli per accedere al Pianello. Mercoledì 29 luglio la prima delle due serate aperte a cittadini e residenti per fare domanda. 500 i pass a disposizione delle Giunte.

Finora, spiega il portavoce Giacomo Rinaldi, capitano di Castello di Montegiardino - è stato assegnato, complessivamente, poco più un quinto dei 'biglietti' disponibili. "Probabilmente - prosegue - la notizia non è ancora arrivata a tutti". Il 30 luglio, dalle ore 20 alle 21, le porte delle Giunte saranno di nuovo aperte ai cittadini interessati ai pass. Basterà presentarsi in sede, lasciare i propri dati e attendere di essere ricontattati con la conferma dell'accredito. 1000 i pass totali, di cui 500 prenotabili online sul sito della PA ma già terminati.

Piazza della Libertà è tra i luoghi più significativi della visita di Leone XIV. A Palazzo Pubblico si svolgerà la parte istituzionale e il Papa si affaccerà dal balcone per una benedizione, per poi procedere verso la Basilica del Santo. Visto il 'sold out' dei pass online, la Segreteria agli Esteri chiede la collaborazione dei cittadini, invitando chi sa di non poter partecipare a comunicarlo prima possibile alla stessa Segreteria ed entro il 17 agosto, così da riassegnare i posti ad altre persone interessate.

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