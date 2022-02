RELAZIONI BILATERALI Visita ufficiale del Segretario agli Esteri in Argentina: emerse opportunità di cooperazione in vari settori Oggi gli incontri del Segretario Beccari con i Ministri argentini dell'Economia, del Turismo, del Lavoro, dell'Educazione e dello Sviluppo Economico. Ieri invece il colloquio con il suo omologo argentino, Santiago Cafiero

Una visita “molto strutturata” - la definisce Beccari -; che ha lo scopo di stimolare il dialogo su temi di particolare interesse per la Repubblica. Nel faccia a faccia con il Ministro agli Esteri argentino – uno dei momenti centrali – messi a fuoco una serie di ambiti di cooperazione. A partire dagli accordi sulla previdenza e sul riconoscimento dei titoli di studio: “due temi che possono aiutare moltissimo”, afferma il Segretario di Stato, coloro che hanno doppia cittadinanza e vivono a San Marino o nel Paese sudamericano. Su questi punti due incontri specifici, in giornata, con i Ministri al Lavoro – con delega alla Previdenza – e all'Istruzione.

Nel confronto di ieri con Santiago Cafiero ci si è poi impegnati ad avviare un dialogo in merito a possibili accordi contro le doppie imposizioni e a protezione degli investimenti. E non solo; si è parlato anche di programmi studio-lavoro, come quelli che San Marino ha già in vigore con Australia, Canada e Regno Unito. Accolta con favore, inoltre, la proposta sammarinese di avviare una negoziazione su un accordo di rafforzamento delle consultazioni bilaterali. Sempre nella giornata di ieri il colloquio con il Ministro della Scienza Daniel Filmus. Ampia disponibilità, dell'Argentina, a lavorare congiuntamente sui temi dello sviluppo e delle nuove tecnologie applicate all'economia, della ricerca scientifica.

Non solo impegni istituzionali. Domani – sempre a Buenos Aires - l'incontro con i rappresentanti delle Associazioni sammarinesi in Argentina; anche per affrontare più nello specifico le questioni che riguardano la Comunità. Ieri, infine, la Delegazione sammarinese era stata ricevuta dalla Senatrice Silvia del Rosario Giacoppo e da altre personalità amiche della Repubblica.

Nel servizio l'intervista a Luca Beccari – Segretario di Stato Esteri

