SAN MARINO Visita viceministro Leo: confronto con i sindacati sul frontalierato Nel pomeriggio il viceministro è stato anche insignito dell'onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata.

Rappresenta un chiaro segnale di svolta per le problematiche dei frontalieri la visita sul Titano del viceministro delle finanze italiano Maurizio Leo. Dopo gli incontri istituzionali della mattina, Leo è stato ricevuto in udienza a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva. Presenti anche i Segretari di Stato Marco Gatti e Luca Beccari, l'ambasciatore d'Italia a San Marino Fabrizio Colaceci e la Senatrice Domenica Spinelli. Come segno di riconoscenza per l'impegno sui dossier aperti consegnata a Maurizio Leo l'onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata.

"Il Vice Ministro Maurizio Leo è un uomo di parola - sottolinea Domenica Spinelli, senatrice Fratelli d'Italia - quindi ha attivato tutti i canali, anche tecnici, dei due tavoli istituzionali che stanno lavorando sulla materia e aveva promesso che sarebbe venuto. Quindi io sono veramente molto felice perché questo è il governo del pragmatismo ma anche il governo che chiaramente si occupa dei temi. Qui parliamo di italiani che lavorano a San Marino, che hanno un grosso problema soprattutto riguardo all'interpretazione di una norma e quindi va trovata una soluzione".

"Innanzitutto è la prima occasione in cui Italia e San Marino parlano assieme del problema - aggiunge Fabrizio Colaceci, ambasciatore d'Italia a San Marino - poi il viceministro Leo ha chiaramente tracciato una linea sulla quale penso che non sarà difficile nei prossimi mesi trovare una condivisione. Chiaramente abbiamo davanti ancora del lavoro da fare, quindi non tutto è stato sgrossato, però il fatto che arrivi un messaggio così importante da parte dei due Ministri, il Segretario Gatti da un lato e il viceministro Leo dall'altro sull'interesse e l'intenzione a mettere un orizzonte a questa vicenda credo che sia un passo nettamente in avanti".

Altra tappa importante della giornata l'incontro con una delegazione delle tre sigle sindacali sammarinesi e il presidente del Consiglio sindacale interregionale Alessandro Stacchini. Al centro naturalmente i dossier sul frontalierato.

"Chiaramente auspichiamo che la soluzione meno penalizzante sia quella di fare lo stesso tipo di trattamento fiscale che hanno anche gli altri frontalieri svizzeri o di Monaco - evidenzia Alessandro Stacchini - quindi una tassazione al 5% rispetto alla richiesta che ha avanzato il Governo italiano di una tassazione concorrente".

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