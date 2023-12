NATALE Visite dei Capitani Reggenti nelle scuole: si chiudono gli incontri con Superiori e Medie

Si chiude con i “grandi” il ciclo di incontri con le scuole sammarinesi dei Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina prima del Natale. Nella Scuola Secondaria Superiore i Capi di Stato hanno ascoltato le presentazioni dei rappresentanti di classe di ciascun indirizzo sul proprio percorso di studio. Visionati i progetti di alcune classi di linguistico e scientifico su mobilità interna che hanno vinto un bando di concorso dell'Università di San Marino per un futuro più eco sostenibile. Anche i Capitani Reggenti hanno raccontano agli studenti il loro percorso di studio. Il dirigente scolastico Giacomo Esposito ha parlato dell'importanza della mobilità internazionale degli studenti con il lavoro della scuola per aggiornare e ripensare i curricula in quest'ottica. Sottolineato da Esposito la sempre più alta richiesta, da parte di associazioni datoriali e famiglie, di dotare la Scuola Superiore di un triennio dell'Istituto Tecnico Industriale.

A Fonte dell'Ovo la Reggenza ha poi incontrato ragazzi e ragazze delle medie dove hanno assistito a una piccola rappresentazione sul tema della pace e della concordia. Tema molto sentito anche dai Capi di Stato che hanno sottolineato come siano due aspetti caratteristici di San Marino mostrati proprio anche recentemente nell'accoglienza dei profughi ucraini. Mattinata di visite chiusa alle medie di Serravalle in cui gli studenti hanno consegnato un dono ai Reggenti, illustrando tutte le varie fasi della realizzazione.

