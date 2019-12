Visite della Reggenza nelle scuole elementari di Falciano e Cà Ragni

Visita della Reggenza a Falciano

È l'ambiente il tema centrale dei progetti presentati dai bambini e dalle bambini della scuola elementare L'Olivo di Falciano. Ad accogliere i Capitani Reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni i cartelloni con i numeri di plastica e carta risparmiata durante l'anno scolastico. Per il progetto di salvaguardia del pianeta ogni classe ha sostituito i bicchieri di plastica con borracce in acciaio e i tovagliolini di carta con tovaglioli di stoffa che sono anche diventati il dono scelto per i Capi di Stato. Tutti insieme infine hanno intonato la canzone “Ambiente Pulito”.

I consigli su cosa fare e come intervenire per aiutare il pianeta hanno accolto la Reggenza nella scuola elementare La Ginestra di Cà Ragni. Gli alunni si sono intervistati a vicenda e hanno proiettato in video i loro pareri e le loro opinioni sull'ambiente. Raccolte inoltre anche le loro esperienze dopo la partecipazione, ad inizio anno, al San Marino Green Festival. Prima della consegna dei doni, due cornici realizzate nel corso dell'anno scolastico con lo stemma di San Marino, i Capitani Reggenti sono stati salutati con la canzone “Heal the World” di Michael Jackson.