CAPITANI REGGENTI Visite nelle scuole: si chiudono gli appuntamenti con infanzia ed elementari a Dogana, Serravalle, Falciano e Ca' Ragni Il 16 dicembre in programma gli incontri con la Scuola Secondaria Superiore e le medie

“Il gioco” ha accolto questa mattina i Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina negli incontri con scuole elementari e infanzia che anticipano il Natale. A Dogana, al “Torrente”, illustrato il progetto “Giocando s'impara” incentrato sulla differenza tra i giochi dei nonni e quelli moderni. Obiettivo fornire alternative a bambini ai giochi elettronici evidenziando l'importanza del gioco comunitario e all'aperto. I più piccoli dell'infanzia “Il drago magico” hanno spiegato simboli e significato degli stemmi che compongono la bandiera di San Marino. Recitata inoltre una poesia con al centro sempre il Titano e un canto natalizio in inglese.

“Un castello di libri” è il progetto della scuola dell'infanzia di Serravalle nato per fare avvicinare i bambini al mondo della lettura e dei vari generi letterari. Focus anche sul tema dell'inclusione con la canzone “Supereroi” di Miste Rain cantata in LIS. Alle elementari “La Primavera” spazio ai diritti dei bambini, in particolare quello sul gioco, al centro del progetto portato avanti durante l'anno scolastico.

All'infanzia “I Girasoli” di Falciano l'esplorazione del mondo tra culture e paesi diversi nel progetto “In viaggio alla scoperta di” e poi canti natalizi in diverse lingue. Il tema dei diritti al centro anche alle elementari “L'Olivo” con la mostra fotografica “The faith of innocence”. Illustrati ai Reggenti i diritti fondamentali da tutelare e proteggere: dall'accoglienza, alla famiglia e l'istruzione, con i doveri che ne conseguono. A terminare la giornata di incontri infanzia ed elementari di Ca' Ragni dove il “gioco” torna protagonista alla ”Ginestra” con canti e video sui giochi della tradizione. I più piccoli della “Balena Azzurra” invece hanno illustrato il progetto didattico sulla cittadinanza e la nascita di San Marino. Recitata anche una poesia sulla Repubblica scritta da un ospite del Casale La Fiorina.

