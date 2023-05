SAN MARINO Vita indipendente e Inclusione lavorativa: depositati da Libera due progetti di legge “Un percorso partito da lontano – afferma Guerrino Zanotti – con l'obiettivo di creare un testo in linea con principi della Convenzione delle Nazioni Unite".

Nuove norme per una vera inclusione lavorativa e una valorizzazione professionale delle persone con disabilità. È il principio guida che lega i due progetti di legge depositati da Libera su Vita Indipendente e Inclusione lavorativa. “Un percorso partito da lontano – afferma Guerrino Zanotti – con l'obiettivo di creare un testo in linea con principi della Convenzione delle Nazioni Unite. Il progetto di legge sull'inclusione lavorativa vuole cambiare un paradigma puntando a determinare le peculiarità di una persona disabile rispetto alle attività che può svolgere e non solo definire il grado di disabilità”.

"Una peculiarità importante di questa norma - evidenza Zanotti - è quella della previsione di particolari incentivi e agevolazioni per le persone con disabilità che intendono intraprendere un'attività lavorativa autonoma o libero professionale, cosa che molto spesso è assente da questi progetti".

Da parte di questo esecutivo, aggiunge Guerrino Zanotti, non c'è stata molta attenzione su questi ed altri temi relativi al welfare. Pensiero condiviso anche da Franco Santi che porta l'esempio dell'ICEE: “Se non ha ancora trovato attuazione a San Marino è perché è mancata la volontà politica di portare avanti questo strumento”. Vita indipendente, aggiunge Marina Lazzarini, superare la mera assistenza sanitaria e guarda anche alla possibilità della persona disabile di poter gestire il proprio futuro e introduce figure come l'assistente personale.

"Parliamo di personale specializzato su cui andrà fatta legge specifica che regolarmente questa figura professionale - spiega Marina Lazzarini - che deve essere selezionata e scelta dalla persona disabile. Un assistente che aiuterà la persone disabile a entrare nella vita sociale".

