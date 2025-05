Vita indipendente e inclusione lavorativa, SdS Belluzzi: "Temi importanti, urgenti ed attuali"

Promozione della vita indipendente, inclusione lavorativa e rispetto dei diritti umani: Attiva – Mente ed ENIL, l'European Network on Independent Living toccano tutti i temi affrontanti in questi giorni durante l'evento “It's OUR Time”. “Celebrare la vita indipendente – afferma il Segretario di Stato Stefano Canti – significa richiamare un principio fondamentale; vivere secondo scelte proprie ed autodeterminarsi”. Sottolineato inoltre dal Segretario di Stato Andrea Belluzzi come San Marino sia al lavoro per attuare i principi della Convezione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

"È una missione che stiamo portando avanti e a breve ne porteremo i risultati - afferma Belluzzi - quest'udienza è servita sicuramente a sottolineare l'importanza, l'urgenza e l'attualità di questi temi in una società che costantemente si evolve e che per fortuna è sempre più attenta al tema dell'inclusione, dalla scuola al lavoro e società".

“L'affermazione e il riconoscimento del diritto ad una vita indipendente – affermano i Capitani Reggenti Denise Bronzetti ed Italo Righi – è un obiettivo fondamentale, nonché un'opportunità preziosa per costruire una società sempre più inclusiva che sa considerare ogni diversità come una ricchezza”.

"A nome di ENIL - evidenzia Antonella Candiago, ENIL - siamo molto felici di essere nella Repubblica di San Marino e di sollecitare l'attuazione della Convenzione ONU e ricordare l'importanza di dare visibilità alle persone con disabilità".

Nel servizio le interviste ad Andrea Belluzzi (Segretario di Stato per gli Affari Interni) e Antonella Candiago (ENIL)