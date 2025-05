ATTIVA-MENTE Vita indipendente e lavoro: alla Montelupo di Domagnano la conferenza "It's OUR Time” Un momento di condivisione di conoscenze, esperienze e strumenti per promuovere la vita indipendente in coerenza con l'articolo 19 della Convenzione ONU.

Dopo la ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità da parte di San Marino nel 2008 è tempo di interrogarsi su quanto sia stato realizzato e su quali passi restino ancora da compiere. Nasce da questo intento l'appuntamento voluto da Attiva – Mente “It's OUR Time”. Un momento di condivisione di conoscenze, esperienze e strumenti per promuovere la vita indipendente in coerenza con l'articolo 19 della Convenzione ONU.

"In questa occasione quest'anno abbiamo ritenuto importante focalizzarci sull'inclusione lavorativa - afferma Mirko Tomassoni, presidente Attiva-Mente - in quanto c'è un lavoro in corso che sta andando avanti sul quale cerchiamo di prestare attenzione e speriamo che dall'iniziativa di oggi possano emergere spunti funzionali".

"Un'iniziativa importante - afferma Alessandro Bevitori, Segretario di Stato al Lavoro - ringraziamo Attiva-Mente perché ci sprona sempre a fare di più e meglio. Su questo ambito la Segreteria di Stato al Lavoro e il Governo sono sicuramente impegnati su sfide importanti che riguardano l'inclusione lavorativa".

Inclusione lavorativa che è proprio il focus centrale dell'appuntamento; una precondizione essenziale per l'autonomia e la dignità della persona.

"Il messaggio rivolto al governo è per favore non ritardate oltre - afferma Ines Bulić Cojocariu, direttrice European Network on Independent Living - San Marino ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità già da diversi anni, ma sappiamo che le persone con disabilità qui non sono molto contente dell'attuazione. Bisogna intraprendere alcune azioni concrete come l'introduzione dell'assistenza personale, assicurarsi che le persone abbiano alloggi accessibili, introdurre l'istruzione inclusiva per i bambini, quindi fate qualcosa per attuare la convenzione".

Nel servizio le interviste a Mirko Tomassoni (Presidente Attiva - Mente), Alessandro Bevitori (Segretario di Stato al Lavoro) e Ines Bulić Cojocariu (direttrice European Network on Independent Living)

