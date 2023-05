Vita Indipendente, focus sulle tutele alle persone con disabilità in caso di discriminazioni

Nel video l'intervista all'avvocata Maria Selva ed a Ilaria Faranda, Enil Italia

Al centro il diritto alla scelta per le persone con disabilità, per poter organizzare in autonomia la propria vita e le relazioni familiari e professionali. Per aprire nuove prospettive, in grado di traghettare l'approccio medico verso quello sociale. Inclusione lavorativa, affettività e sessualità, partecipazione a pari ruolo nelle scelte di vita e tutele quando sono vittime di discriminazione. Nell’ordinamento sammarinese non esistono normative specifiche, di cui comunque- ma come spiegato dall'avvocato Maria Selva – non c'è necessità dal momento che la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità- peculiarità questa dell'ordinamento sammarinese- diventa automaticamente norma primaria. Tante le domande che il pubblico ha rivolto all'avvocato Maria Selva, che ha partecipato al focus specifico sul quale la commissione CSD Onu sta completando uno studio che verrà presto presentato ai Capitani Reggenti. Un'occasione anche per confrontarsi con l'Italia, dove sul diritto alla vita indipendente le Regioni stanno procedendo in ordine sparso "il rischio è che rimanga solo sulla carta" ha detto la rappresentante di Enil.

