Vita Indipendente, la libertà di poter scegliere. Mercoledì convegno a San Marino

In occasione della Giornata Europea per la Vita Indipendente, che sarà il prossimo 5 maggio, Attiva-mente rimette sul tavolo al centro del dibattito la libertà di scelta. Mercoledì sera alla Sala Montelupo di Domagnano un confronto tra istituzioni, associazioni e cittadini. Cosa è e come si realizza un progetto di Vita indipendente, come garantire promozione e tutela delle pari opportunità delle persone con disabilità, quali le opportunità dietro alla figura dell'assistente personale.

Focus su strumenti e figure chiave, tipologie di disabilità a cui si può applicare e quali possibili ipotesi di sperimentazione a San Marino. A confronto istituzioni, tra i quali il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta, Commissioni CSD ONU e Pari Opportunità e la storia delle sorelle Maria Chiara ed Elena Paolini, che porteranno a San Marino i loro traguardi ed il loro sguardo su un mondo “inaccessibile e abilista”.

Nel video l'intervista a Gloria Valentini, Attiva-Mente

