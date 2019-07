Vittoria degli animalisti: nessun animale si esibirà nel circo a San Marino

Il circo potrà attendarsi a San Marino, ma senza gli animali. Lo comunica Apas in una nota e lo conferma la Segreteria al Territorio. La risposta indignata della cittadinanza - scrive l'Associazione animalista - e alla luce della normativa vigente in merito agli spettacoli con gli animali, ha portato a questo risultato.

L'accordo raggiunto, per l’Associazione Sammarinese Protezione Animali è tuttavia una vittoria parziale e, anche se nelle cinque giornate in cui il Circo si esibirà gli animali non verranno utilizzati, la vera vittoria sarà una legge europea che vieti qualsiasi spettacolo in cui gli animali sono costretti ad esibirsi.