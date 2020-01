“Vivere l'azienda” è l'iniziativa ideata e organizzata da ANIS, CsdL e CDLS in collaborazione con la Scuola Secondaria Superiore di San Marino e il Colorificio Sammarinese. Il progetto coinvolge gli studenti del quinto anno del liceo economico aziendale e ha lo scopo di stimolare lo sviluppo di competenze imprenditoriali, organizzative e trasversali attraverso il confronto diretto con professionisti del mondo aziendale.

Al termine del percorso didattico, il 12 febbraio, gli alunni coinvolti presenteranno ai colleghi di quarta i progetti d'impresa sviluppati. Per comprendere come ciò che è stato simulato in aula avviene realmente all'interno delle aziende è inoltre prevista la visita guidata in un'attività industriale del territorio.