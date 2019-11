"Vivi il sogno": la Repubblica si prepara al Natale delle Meraviglie 2019/2020

ecco la presentazione

Dal 30 novembre al 6 gennaio la Repubblica rivive il Natale delle Meraviglie e diventa per l'occasione il luogo del sogno con attrazioni ed una campagna di comunicazione che evoca magiche atmosfere, a partire dall'immagine sul manifesto: un volto di donna che si fonde con le bellezze del centro storico. Organizzazione affidata nuovamente a Next Time dopo il successo dello scorso anno: l'edizione 2019/2020 sarà una vera e propria esperienza sensoriale e a minor impatto ambientale. Numerose le attrazioni create ad hoc per San Marino: in Piazza della Libertà di scena il Regno dei Sogni con l'installazione di un grande iceberg su cui si potranno proiettare “i sogni del Natale”. Tutta l'illuminazione del Pianello e non solo – annuncia il Segretario Michelotti - sarà alimentata da un impianto fotovoltaico, realizzato a Faetano; mentre Campo Bruno Reffi ospiterà lo Chalet dei Sogni, struttura di 300 mq dedicata soprattutto ai più piccoli, e accessibile anche alle persone con disabilità.

Non mancheranno i mercatini di Natale in Via Eugippo, Donna Felicissima e Parcheggio 6, così come la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita nella Cava dei Balestrieri. Attivo il servizio di trasporto del trenino su gomma, ripristinato sulla base di un accordo raggiunto nelle ultime ore. Tra gli eventi spicca lo show Wonderland dell'8 dicembre, in anteprima nazionale, e la festa di Fine Anno che da Piazza Sant'Agata viene trasferita sullo Stradone. E poi le iniziative collaterali improntate sulla musica: dal gospel ai concerti della Corale e dell'Istituto Musicale fino allo spettacolo dei Jbees.

Guarda le interviste ad Augusto Michelotti, Segretario di Stato Turismo e Alberto Di Rosa, Next Time.