"Vivo per miracolo" l'inno al sorriso di Stefano Vitali La Chiesa ha proclamato Sandra Sabattini beata proprio per questa guarigione

E' uscito il libro di Stefano Vitali. In “vivo per miracolo” l'ex presidente della Provincia di Rimini racconta la storia della sua malattia, da cui è guarito. Per la chiesa cattolica si è trattato di un miracolo attribuito a Sandra Sabattini, beata “della porta accanto” .

. Pensava di avere tutte le risposte Stefano Vitali: segretario di don Benzi, carriera politica di successo, una famiglia che accoglie non solo i figli naturali. Poi la vita l'ha spiazzato con una domanda, “Perché proprio a me?” L' interrogativo che non si piega nella sofferenza della malattia, ma sprono per ripensarsi attraverso una ricerca autentica di verità, anche dallo sguardo dei compagni di terapia.

Non ci sono risposte a questo racconto senza sovrastrutture, che dà voce all'umanità di una guarigione scientificamente inspiegabile e che ci fa conoscere Sandra Sabattini, giovane riminese travolta da un'auto 36 anni fa mentre si recava ad un incontro della Comunità Papa Giovanni. L'evento della beatificazione, inizialmente previsto per giugno, è stato rimandato a causa dell'emergenza coronavirus.

Un inno alla vita ed al sorriso, alle conquiste che non sono mai una volta per tutte. Un libro dedicato a chi, in questi giorni di solitudine e restrizioni, avrebbe bisogno di un abbraccio. Perchè non si guarisce da soli.

Nel video Stefano Vitali.

