“Voci dalla Palestina Occupata”: testimonianze di chi vive quotidianamente il conflitto

“Voci dalla Palestina Occupata” é il titolo dell’appuntamento organizzato al Centro Comunitario Don Bosco di Borgo Maggiore dal Collettivo San Marino per la Palestina e Assopace Palestina. Protagonisti della serata Mohanad Qafaisha, attivista di Young Against Settlements, e Michela Monte: giornalista, partecipante alla Global Sumud Flotilla. Al centro dell’incontro pubblico testimonianze di chi vive quotidianamente il conflitto e riflessioni sulle attuali dinamiche. Ospiti che nel pomeriggio sono stati ricevuto dalla Segreteria Confederale della CSdL per un confronto diretto sulle loro esperienze.

"Il rischio per i Palestinesi - afferma Mohanad Qafaisha, attivista di Young Against Settlements - è lo sfollamento e il genocidio che sta già avvenendo sotto gli occhi del mondo e Israele continua a sentirsi libero di fare tutte queste cose contro. Quindi, immaginate se non ci fosse alcuna attenzione, né da parte dei media, né delle persone, né dei politici, verso la Palestina. Il futuro che sogno per la Palestina è quello di un paese unito che ha la sua indipendenza e autodeterminazione. Uno Stato in cui i Palestinesi possano vivere liberamente senza la necessità di attraversare un checkpoint israeliano o essere arrestati in una prigione israeliana o vivere sotto la legge militare israeliana. La libertà di poter votare, la libertà di poter esercitare i propri diritti, siano essi diritti sociali, politici o semplicemente quotidiani".

"La mancanza della voce dei palestinesi nei media occidentali è stata per due anni una mancanza enorme, ingiustificata - aggiunge Michela Monte, giornalista - visto il genocidio che è in corso. In polemica con questo io mi sono imbracata sulla Global Sumud Flotilla per riuscire a raggiungere le persone in maniera autonoma, autentica e senza dover partecipare alla narrazione che conosciamo tutti".

Nel servizio le interviste a Mohanad Qafaisha (Attivista di Young Against Settlements) e Michela Monte (Giornalista)







