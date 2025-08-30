Voci e suoni per la Palestina: da San Marino no al "genocidio" e al "silenzio" Obiettivo della serata, patrocinata da tutte le Segreterie di Stato, raccogliere fondi per l'ONG EducAid, informare e invitare all'azione. Collettivo San Marino per la Palestina: " Le istituzioni sono al nostro fianco. Siamo sulla strada giusta"

“Non sono numeri. Questi morti assassinati sono civili”. E' un grido d'orrore e una richiesta d'aiuto quello lanciato dal Collettivo San Marino per la Palestina. Le tante persone presenti ieri al Podere Lesignano testimoniano l'impegno concreto di chi lotta per abbattere il muro del silenzio. “Voci e Suoni per la Palestina” diventa quindi un viaggio nel dramma di un popolo che muore. Nelle parole di Yousef Hambouna, cittadino di Gaza e operatore umanitario dell’ONG EducAid, emerge la crisi di umanità nel mondo. Il suo cuore è rimasto lì, sotto le bombe, e non ha più smesso di sanguinare, così come quello di Donia Rafaat, italo-palestinese, attivista per i diritti umani.

A moderare la scrittrice e giornalista Roberta Lippi, che da ottobre del 2023 si è spesa in prima persona per aiutare le famiglie palestinesi. Un appello, su tutti: ad informarsi, chiedere, capire, parlare, agire. “L'obiettivo della serata – spiega Arianna Colombini - è raccogliere fondi per l'ONG EducAid, ONG che lavora nella Striscia di Gaza già dal 2003 e che si occupa in particolare dell'istruzione dei bambini, in particolare quelli con disabilità”. L'evento è stato patrocinato da tutte le Segreterie di Stato e dalla giunta di Montegiardino, segnale concreto di una sensibilità condivisa. “Ringraziamo le istituzioni che sono sempre al nostro fianco in questi eventi.

Per noi – spiega Colombini - è davvero molto importante, perché ci sostiene e ci dà anche la forza di continuare, sapendo che siamo sulla giusta strada. Abbiamo notato che nel momento in cui stavamo organizzando l'evento, a qualunque porta noi bussassimo le persone rispondevano sempre con entusiasmo. Tantissime persone hanno donato il loro tempo, le loro competenze e quindi ci rendiamo conto che nella popolazione il tema della Palestina è molto sentito”. Il Collettivo dice basta a quello che giudica un vero e proprio “genocidio”, chiede l'applicazione di sanzioni e l'embargo delle armi ad Israele, e naturalmente il riconoscimento della Palestina. “Le persone – dice Francesca Taddei - si devono informare, devono parlare, non devono stare in silenzio, devono boicottare, devono essere coscienti quando vanno a fare la spesa e devono scendere in piazza, protestare e urlare che non è possibile continuare con il genocidio in Palestina”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: