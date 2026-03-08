TV LIVE ·
"Voci in scena" per i diritti delle donne

Letture teatralizzate organizzate alla Sala Joe Cassar dalla Commissione per le Pari Opportunità con Augusto Michelotti e Marco Tamagnini del gruppo teatrale sammarinese Alter Evo Produzioni

di Giacomo Barducci
8 mar 2026

L'8 marzo significa diritti, dignità e rispetto per tutte le donne del mondo a livello personale, sociale e lavorativo: la Commissione per le Pari Opportunità introduce così l'appuntamento “Voci in scena”, realizzato in occasione della festa della donna.

“Questo giorno – afferma Nancy Mabel Martinazzo, coordinatrice Commissione per le Pari Opportunità – deve servire per riflettere sulla condizione e la parità di genere delle donne”. Al centro dell'evento una serie di letture teatralizzate a cura di Augusto Michelotti e Marco Tamagnini del gruppo teatrale sammarinese Alter Evo Produzioni.

Nel servizio l'intervista a Nancy Mabel Martinazzo (Coordinatrice Commissione per le Pari Opportunità)




