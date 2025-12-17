TV LIVE ·
Vodafone e Fastweb in down: pesanti disagi diffusi in tutta la Romagna

17 dic 2025
Telefoni senza segnale, internet irraggiungibile e servizi bloccati. È stata una mattinata di forti disagi quella di mercoledì 17 dicembre in Romagna, dove un vasto guasto alle reti di telecomunicazione ha lasciato migliaia di utenti isolati, soprattutto nelle aree di Rimini e Forlì-Cesena.

Il blackout, iniziato intorno alle 10.30, ha colpito sia la telefonia mobile sia le connessioni internet fisse, coinvolgendo i clienti Vodafone, Fastweb e CoopVoce. Le segnalazioni si sono moltiplicate nel giro di pochi minuti: smartphone inutilizzabili, impossibile navigare o effettuare chiamate, disservizi anche per attività commerciali e uffici.

Secondo quanto emerso, all’origine del problema ci sarebbero due guasti alla rete in fibra ottica di Fibercop, infrastruttura utilizzata da diversi operatori. Vodafone ha parlato di un “disservizio temporaneo” e ha assicurato che i tecnici sono intervenuti fin da subito per ripristinare la rete. Particolarmente colpita la provincia di Rimini, dove numerosi cittadini hanno segnalato l’assenza totale di campo e connessioni instabili per diverse ore. Disagi analoghi anche nel forlivese e in altre zone della regione, con inevitabili ripercussioni su lavoro, comunicazioni e servizi digitali.

Nel primo pomeriggio la situazione è andata gradualmente migliorando, ma restano le proteste degli utenti, che chiedono chiarimenti e tempi certi sul pieno ritorno alla normalità.




