MUSICA Vola in Giappone il premio del Concorso Tebaldi È la giapponese Mariya Taniguci, soprano di 29 anni, a vincere il concorso incantando il pubblico sulle note della Carmen di Bizet.

Vola in Giappone il premio del Concorso Tebaldi.

Assegnati ieri sera durante il Concerto dei Vincitori i premi del Renata Tebaldi International Voice Competition, sezione Opera. I trofei del concorso sammarinese vanno in 5 nazioni del Mondo. Terzo premio ex aequo per il tenore ucraino Vasyl Solodkyy e per il soprano italiano Maria Cristina Bellantuono. Seconda classificata la francese Claire de Moteil e vittoria alla giapponese Mariya Taniguci, soprano di 29 anni che ha incantato il pubblico sulle note della Carmen di Bizet. A lei, oltre al trofeo realizzato a mano dalla storica gioielleria Arzilli, il primo premio e una scrittura offerta dal Presidente di Giuria, il sovrintendente del Teatro alla Scala, Dominique Meyer. Carico di significato anche il Premio speciale assegnato da Le Verdissime, club di Parma dedicato ai personaggi femminili di Verdi, 35 donne appassionate di lirica che hanno offerto una borsa di studio ad una ragazza, il soprano Yulia Merkudinova, ucraina di nascita, residente a Ferrara.

Insieme a Meyer illustri i membri della Giuria Internazionale: Paolo Pinamonti, direttore artistico del Macerata Opera Festival, Gianni Tangucci, direttore dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, Sebastian F. Schwarz, direttore artistico del Teatro Regio di Torino, e Paulo Abrão Esper, direttore della CIA Opera di Sao Paulo. Quest’ultimo ha assegnato anche un premio speciale, dando a Vasyl Solodkyy l’opportunità di un concerto in Brasile nella stagione 2023.

Ancora al tenore, il più giovane in gara, anche il premio speciale “Lucio Borgognoni”, una borsa di studio ed un concerto da tenersi a Recanati offerti dalla famiglia del tenore anconetano, scomparso in primavera.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: