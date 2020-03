DPCM Voleva andare a San Marino per comprare le sigarette, denunciato dai Cc Novafeltria

Anche i Carabinieri di Novafeltria impegnati nel controllo delle disposizioni preventive “anti-covid -19”, non solo sulla circolazione stradale ma anche negli esercizi pubblici. I militari hanno controllato 56 persone e 35 esercizi commerciali, tre le persone denunciate; una di queste un 54enne residente a Novafeltria, fermato dai Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Feltria a bordo della sua autovettura, lungo la Strada Statale Marecchia, in località Pietracuta di San Leo. Ai militari ha detto che si stava “recando a San Marino per comprare le sigarette”; il secondo, a Secchiano, ha riferito di doversi recare a Pennabilli per “innaffiare il giardino della casa estiva”. Mentre un 30enne Senegalese residente a Savignano sul Rubicone era a Novafeltria per “trovare un suo amico”.



