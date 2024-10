Volontari: 134 candidati per 18 posti. Francini: "Saremo costretti a fare delle scelte"

Sentiamo Filippo Francini

134 candidati ammessi al Programma Volontari e soli 18 posti effettivi disponibili, più 9 volontari sostituti (che verranno chiamati in caso di necessità). Già partiti i colloqui il 10 ottobre, la fase di selezione si concluderà a fine novembre. Un boom di richieste che il Commissariato Generale valuterà in toto, con criterio e meticolosità.

L'ottima conoscenza della lingua inglese come requisito imprescindibile, ma verrà accertato anche il livello della lingua giapponese per coloro che hanno dichiarato di conoscerla. Dopodiché si passerà ai colloqui motivazionali.

“Ci rendiamo conto che le aspettative dei ragazzi e delle loro famiglie sono alte – spiega il Commissario Generale Filippo Francini - ma saremo costretti a fare delle scelte, i posti e il budget a disposizione ce lo impongono. Sono rimasto positivamente impressionato dall’interessamento che il progetto ha generato presso i nostri giovani - continua - e mi congratulo sin d’ora con tutti gli ammessi alle selezioni, parteciparvi è una occasione importante per mettersi alla prova e per avere stimoli per ulteriori opportunità in altre manifestazioni internazionali che non mancheranno: l’Expo specializzato di Belgrado del 2027 è alle porte e nel 2030 la capitale dell’Arabia Saudita, Riyadh, accoglierà la prossima Esposizione Universale. San Marino ne valuterà la partecipazione", conclude il Commissario Francini.”.

Nel video l'intervista a Filippo Francini, Commissario Generale San Marino per Expo 2025 Osaka