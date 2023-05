Volontari e raccolta fondi: la mano tesa di San Marino, dal Monte Titano alla Romagna

Questo è il tempo dell’emergenza e degli aiuti. Così Libera che in un comunicato stampa richiama i danni provocati dalle esondazioni nella vicina Emilia-Romagna e ricorda la solidarietà del popolo sammarinese. “Anche anche questa volta - scrive - saprà emergere, facendosi valere”. Libera ricorda la raccolta fondi a favore delle persone e delle comunità colpite promossa dalla Regione, che è in costante contatto con la Regione Emilia Romagna, con i sindaci dei Comuni colpiti dall’alluvione e con le nostre comunità sammarinesi residenti in Romagna. Il sistema istituzionale e del volontariato di Protezione Civile sta rispondendo al meglio all’emergenza. “Sconsigliate – ricorda - iniziative individuali, tutti gli aiuti saranno veicolati attraverso la Protezione Civile”. Protezione Civile che domenica farà partire tre squadre da San Marino, coordinati dalla Protezione Civile di Rimini, Opera in contatto con il Comune di Cesena il gruppo “Un sorriso di Norcia e non solo” che in due giorni ha raccolto oltre 20 bancali di prodotti alimentari e domani partirà per la città romagnola con un centinaio di volontari. A San Marino la Croce Rossa ha promosso da subito una raccolta di fondi per le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. Il sodalizio ha già stanziato la somma di diecimila euro dalle sue risorse ed in una nota ricorda che presso tutte le banche sammarinesi sono disponibili le coordinate bancarie della CRS e che il bonifico deve avere la causale “alluvione Emilia Romagna”. L’Associazione Carità senza Confini si è attivata promuovendo una raccolta fondi e assicurando la propria collaborazione in aiuto delle popolazioni colpite. Le donazioni potranno essere versate sui seguenti conti correnti, specificando la causale “Emergenza Emilia Romagna”.

Di seguito gli iban:

Cassa di Risparmio RSM SM 88 V 06067 09801 000010105851

Banca Agricola Commerciale SM 86 A 03034 09804 000040100038

Banca di San Marino SM 56 V 08540 09802 000020105835