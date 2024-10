MACERATA FELTRIA Volontari Protezione Civile, un "esercito" al servizio del prossimo A Macerata Feltria “Anch’io sono la Protezione Civile”, per mostrare ai ragazzi di elementari e medie come si vive in un campo di accoglienza

“Anch’io sono la Protezione Civile”: in questa semplice frase il senso di un impegno che parla a tutti, compresi i più giovani. A guidare i volontari l'amore per il prossimo, lo spirito di servizio, che porta ad agire ovunque e per chiunque. Ognuno può fare la propria parte quando sopraggiungono le emergenze; ma l'aiuto non s'improvvisa.

Per essere pronti occorre essere preparati. L’edizione 2024 del campo scuola si è chiusa anche quest'anno nel segno dell'entusiasmo. Progetto educativo rivolto a studenti di elementari e medie, organizzato dai Gruppi Comunali volontari di Protezione Civile dell'Alto Montefeltro con il supporto della Croce Rossa Italiana, grazie a un Protocollo d’Intesa tra Servizio di Protezione Civile di San Marino e Regione Marche, che ha visto la partecipazione attiva dei volontari sammarinesi.

A fare da Capofila Macerata Feltria, uno dei territori colpiti dall'alluvione di maggio 2023. “Siamo qui con le nostre attrezzature, volontari, cinofili e radioamatori, per illustrare alle scuole come si svolge la vita all'interno di un campo di accoglienza terremotati, passando le informazioni necessarie per le buone pratiche di Protezione Civile. Nello stesso momento siamo presenti a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna”, spiega Fabio Berardi della Protezione Civile San Marino.

Quest'anno hanno partecipato al campo scuola 650 ragazzi, divisi per gruppi. “Speriamo che a lungo andare qualcuno di loro rientri in Protezione Civile” – si augura Odelco Melini, della Protezione Civile Pesaro Urbino. Si dice felice che da due anni ci sia anche San Marino, “Fa ormai parte del nostro scuola in campo”.

Presente anche l'Associazione Radioamatori di San Marino, il cui ruolo è fondamentale negli scenari di emergenza, quando le comunicazioni entrano in crisi. “Sono quelle figure che hanno competenze tecniche e anche attrezzature proprie che consentono il ripristino di rete alternative” afferma Mario Morigi.

Il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci ha sottolineato l'importanza della sensibilizzazione e della formazione per garantire l’efficacia della Protezione Civile, ringraziando i volontari per il loro impegno, in particolare per il recente supporto alle comunità alluvionate dell'Emilia Romagna.

I volontari sono una risorsa inestimabile per la comunità. Portano pace e speranza, salvano vite, alleviano il dolore, anche con un semplice sorriso.

Nel servizio le interviste a Fabio Berardi (Protezione Civile San Marino), Odelco Merini (Protezione Civile Pesaro Urbino) e Mario Morigi (Associazione Radioamatori San Marino)



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: