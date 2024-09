SPIRITO DI SERVIZIO Volontariato in Fiera: il 14 settembre una giornata con le associazioni per sensibilizzare all'impegno Presentato l'evento/mostra dell'associazionismo sammarinese e non, con finalità sociali, solidaristiche e senza scopo di lucro nell'ambito della quarta edizione di "Tuttavia...che spettcolo!"

L'importanza del volontariato, la cura dell'altro nell'interesse collettivo. Sabato 14 settembre nell'ambito di “Tuttavia...che spettacolo!”, Piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle diventa il cuore pulsante delle numerose realtà associazionistiche sammarinesi e non, che si mettono al servizio della comunità nei più svariati ambiti. Volontariato in Fiera apre i battenti con numerosi stand per entrare in contatto con le associazioni presenti sul territorio. Spettacoli di mototerapia, falconeria e voli in mongolfiera a fare da contorno fin dal mattino e alle 17.30 la tavola rotonda sul valore di prendersi cura dell'interesse comune alla presenza del Segretario di Stato all'Istruzione Teodoro Lonfernini, Giorgio Casagranda, Presidente del Centro Servizi Volontariato Trentino e Giorgia Brugnettini, alla guida del nuovo Csv VolontaRomagna. Chiude la giornata alle 21.15 il concerto di Sergio Casabianca e le Gocce, in collaborazione con San Marino for the Children. Obiettivo: sensibilizzare soprattutto i giovani. Missione che impegna particolarmente la neonata associazione Vo.Ci nei Castelli.

22 le associazioni aderenti all'evento, ma l'auspicio di Mirko Tomassoni (Attiva-Mente) è che all'ultimo miglio si possano aggregare anche altre realtà, in un Paese che seppur di piccole dimensioni ha già fatto dell'attivismo solidale la propria bandiera. “Una ricchezza cui lo Stato dovrebbe prestare maggiore attenzione” – osserva anche Loredana Mazza per Carità senza Confini, facendo notare il problema del ricambio generazionale. “Questa apertura al festival delle associazioni – sostiene infine Jader Tosi in rappresentanza di INSIAMO e AGEOP – dà la misura di quanto sia importante essere insieme, fare gruppo, per raggiungere un obiettivo che è quello di portare soluzioni. Un supporto non solo materiale ma anche morale e psichico a chi ne ha bisogno”.

Nel video Melissa Mussoni, Presidente Vo.Ci nei Castelli.

